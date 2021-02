"Si sigo fumando y bebiendo como loco me voy a morir": Arcángel

Una vez más, el puertorriqueño Nicki Jam sorprendió a sus seguidores con sus entrevistas en ‘The Rockstar Show’, que en esta ocasión tuvo como invitado especial a su colega y gran amigo Austin Santos, mejor conocido como Arcángel.

Esta entrevista estuvo cargada de emotividad, teniendo en cuenta que entre ambos reguetoneros existe un vínculo más muerte y especial que la música, su hijo Joe Martín, que aunque es hijo legitimo de Nicky, ha sido Arcárgel quien lo ha criado desde pequeño.

Esta especial relación hizo que Arcángel abriera su corazón y en medio de la entrevista terminara revelando varios de sus miedos y debilidades entre otros detalles de su vida personal.

El artista indicó que uno de sus mayores miedos era la muerte luego de ver cómo terminaron varios de sus amigos, pero realizó una profunda reflexión por la que contó que ya lo superó.

“Antes era la muerte, pero como le puedes tener miedo a algo que es lo más seguro que tú tienes desde que naciste, no le puedes tener miedo a algo que es más seguro que el amor”, indicó el cantante.

Arcángel también se refirió a sus quebrantos de salud y problemas de corazón que ha padecido recientemente y que lo han llevado al hospital.

Asimismo, reveló que aún no a logrado dejar el alcohol, entre otras habilidades que le hacen daño a su organismo, señalando que sí continúa así podría morir.

“El 90% de las cosas que me gustan me hacen daño. Si sigo fumando y bebiendo como loco me voy a morir”, puntualizó