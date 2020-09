Shannon de Lima se confiesa con sus fans y revela todo sobre sus cirugías estéticas

La modelo venezolana Shannon de Lima, ha robado millones de miradas al rededor del mundo no solo por su controvertida relación con el futbolista James Rodríguez, sino también por su belleza y sensualidad.

Es tal la belleza de la modelo, que internautas se han atrevido a cuestionar la naturalidad de la misma, esto luego de que en redes se filtrara antiguas fotografías que dejaron al descubierto el físico de Shannon antes de alcanzar la fama.

Recientemente Shannon interactuó con sus seguidores en Instagram por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, donde varios aprovecharon para preguntarle todo sobre las intervenciones estéticas a las que se habría sometido.

Publicidad

Ante la insistencia de sus fans, la modelo se sinceró y reveló todo sobre los procedimientos que se ha realizado en su rostro y cuerpo aclarando que, su despampanante figura es natural y que la única cirugía que se ha realizado fue el aumento de busto.

Asimismo aclaró que en su rostro no se ha realizado nada y resaltó que su nariz, dentadura, pestañas y labios son totalmente naturales.

Publicidad

“Es mi nariz por Dios, me quisiera operar pero no me dejan. (…) Jamás, jamas me he tocado la cara, ¡lo juro!”, recalcó la famosa.