El músico originario de Puerto Rico, Bad Bunny , decidió aclarar las dudas que se han originado respecto a su vida amorosa, todo producto de una transmisión en vivo hecha por el artista el 2 de julio, en donde apareció en compañía de Gabriela Berlingeri, bailando la canción 'La Corriente' de su colega Tony Dize.

El intérprete de éxitos como 'Ojitos Lindos', 'Me porto bonito', entre otros más, decidió dedicar un tiempo para resolver todas las inquietudes hechas por sus más fieles fanáticos y seguidores, especialmente relacionadas con su vida personal.

"En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’", expresó el puertorriqueño.

La relación amistosa entre ellos dos nació desde el año 2017, convirtiéndose en una gran allegada del reguetonero. Por otro lado, el 'Conejo Malo' afirmó que ambos están solteros y no sostenían ningún compromiso con el otro. "Ahora mismo, Gabriela y yo somos mejores amigos. Si ella mañana quiere tener un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Si yo quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos", aseveró en el en vivo desde su Instagram.

Finalmente, el artista cerró su transmisión entre risas, acompañado de varios conocidos, entre ellos la joven diseñadora de joyas, manifestado su risa sobre todos los rumores que le han inventado, dejando muy en claro que todos aquellos que inventan rumores no saben nada. Además, expresó que todo en su vida va muy bien, por lo que se encuentra viviendo un gran momento dentro de su carrera y en otros aspectos de su privacidad.

Para muchos fans de Benito, todo esto es solo una distracción para desviar la atención a los más inquietos en relación a la vida del cantante, mientras que otras personas simplemente optaron por tomarlo como la verdad.