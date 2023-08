Rauw Alejandro respondió a rumores sobre supuesta relación con Camila Cabello y Shakira

Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron al mundo entero cuando anunciaron e hicieron oficial su ruptura amorosa, pues tuvieron que pronunciarse ante los rumores de una supuesta infidelidad del puertorriqueño con la modelo paisa Valeria Duque.

Tras varios días y después de que el cantante publicara una canción dedicada a su expareja española, él fue abordado por periodistas en Estados Unidos y le preguntaron cómo seguía anímicamente, además, aprovecharon para indagar por los rumores que lo han relacionado con Camila Cabello Camila Cabello e incluso Shakira .

En el video, que ha sido ampliamente compartido en redes sociales, se ve al intérprete de ‘Dile A Él’ y ‘Baby Hello’, rodeado por paparazzis y luego le preguntan “cómo está sanando su corazón”, a lo que él responde: “Bien, yo estoy súper bien”.

Acto seguido, una mujer lo cuestiona por su presunta cercanía con las artistas Camila Cabello y Shakira, pues según la reportera “los vieron en un río”, y en su intento de evadir las cámaras y de que no le hagan más preguntas sobre su vida personal, él simplemente dice: “Soltero, soltero”.

Cabe recordar que Rauw Alejandro ha utilizado sus redes sociales para aclarar que no le fue infiel a Rosalía e incluso el pasado viernes 11 de agosto publicó una canción que le dedicó a su exprometida como una carta despedida.

“Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, “Sé que vas a ser la mejor artista, otra como tú en verdad no creo que exista, eres la portada más bella de todas las revista, yo si lo sabría aunque no tenga vista”, son algunos versos del tema, el cual ya superó los ocho millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué significa 'Hayami Hana', el título de la canción que Rauw Alejandro le dedicó a Rosalía?

Muchos internautas han comentado sobre el más reciente lanzamiento del boricua, pues en su sencillo se despide de la cantante española con emotivas frases, no obstante, han surgido dudas acerca del significado de 'Hayami Hana', y es que se trata de una frase en idioma japonés. Es la unión de dos palabras que significan “mujer de gran belleza, única o peculiar”; y “flor”, respectivamente.