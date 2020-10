Por video bailando, Jery Sandoval confesó la razón por la que no usa ropa interior

La cantante y actriz Jery Sandoval sabe muy bien cómo paralizar las redes, es por esto que no pierde oportunidad para subir sugestivo contenido que deja a sus millones de seguidores más que provocados.

Esta vez no fue diferente y la barranquillera acaparó toda la atención de los internautas luego de compartir un video en el que aparece bailando y tocado una consola de Dj mientras luce un blusón blanco que por poco y no le cubre sus voluptuosas nalgas.

Más allá de sus sensuales movimientos de cadera, hubo un detalle en particular que hizo que sus fans se detuvieran a mirarla detenidamente, pues al notar como rebotaba su cola pudieron evidenciar fácilmente que la famosa no llevaba puesta ropa interior.

Sin embargo, hubo un usuario que no se quedó con la curiosidad si llevaba o no algo debajo de su vestido, por lo que no dudo en preguntárselo a Jery por medio de mensaje privado, inquietud que ella no dudo en compartir en sus historias para informar a sus demás seguidores.

“No traes ropa interior”, le escribió el fanático y la respuesta de la cantante dejó a todos sorprendidos.

“No, no me gustan, me maltratan las nalgas”, confesó Jery.