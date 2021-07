¡Parecen hermanas! Angélica Blandón posa junto a su hija mayor y les llueven halagos

La reconocida actriz Angélica Blandón se ha robado el corazón de los colombianos no solo por su talento en las artes escénicas, sino también por su indiscutible belleza que hace suspirar a más de uno.

Esta vez la pereirana se robó toda la atención en redes sociales al compartir por primera vez en su cuenta de Instagram una fotografía posando junto a su hija mayor, Brisa.

Han sido muy pocas las veces que la actriz ha mostrado a su hija mayor, por lo que los internautas quedaron sorprendidos con lo mucho que ha crecido, pues la joven ya está convertida en toda una señorita.

Según reveló blandón en su post, la razón por la que no comparte fotos con su hija es porque a la joven no le gusta, sin embargo, en esta ocasión se lo permitió hacer, por lo que la famosa no perdió la oportunidad para presumir la belleza de Brisa, que sin duda la heredó de la actriz

“Hasta que ella permitió que publicara una foto“, es el otro texto con el que la actriz acompañó su carrusel de dos instantáneas.

De inmediato internautas reaccionaron a la publicación, todos halagando la belleza de Brisa e incluso algunos señalaron que parecen hermanas.

“Wow Brisa😍” - “Tanta belleza junta 😍” - “parecen hermanas ❤️” - “Brisa está muy grandee” - “Qué guapas!!! ❤️” - “igual o más linda que la mamá❤️ - “Que bellezas, parecen hermanas ❤️😍”, fueron algunos de los comentarios.