¡Papá enamorado! James Rodríguez presumió el nuevo look de Salomé

Además de ser uno de los mejores futbolistas del mundo, James Rodríguez ha destacado entre la farándula por la fuerte relación que siempre muestra tener con sus pequeños hijos, Samuel y Salóme.

Esta vez no fue diferente y por medio de las historias de su cuenta de instagram, James presumió el nuevo look de su hija como todo un padre enamorado de su pequeña.

Con una fotografía en la que Salomé dejó a un lado sus crespos, para lucir su cabello lacio, James destacó la belleza de su “princesa” y además expresó extrañarla mucho.

“Mi hermosa princesa, papi te extraña mucho”, fue el mensaje con el que el futbolista acompañó su post.

En la instantánea, que fue repicada por cuentas dedicadas a la vida de los famosos, internautas no dudaron en reaccionar y aunque algunos aplaudieron todo el amor y cariño que James expresa por sus hijos, otros tantos no evitaron mostrarse en desacuerdo con el “cambio de look” de la pequeña, pues consideran que aún no está en edad para ello.

“No es muy niña para ese tipo de cambios de look?” - “Se ve hermosa y no creo que por eso deje de ser niña” - “No le quite la niñez a la niña que son los mejores años de la vida” - “Se ve hermosa y no le veo nada de malo”, comentaron algunos internautas.