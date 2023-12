Ozuna aseguró que Karol G se molestó con él y lo regañó ¿por qué razón?

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna en la industria musical, es uno de los artistas puertorriqueños más exitosos del género urbano y ha colaborado con varios colombianos como Shakira , Manuel Turizo, Camilo , entre otros.

Teniendo en cuenta su gran relación con los reguetoneros del país, muchos de sus fanáticos esperaban con ansias el lanzamiento de un remix de la canción con Feid , ‘Hey Mor’, con la participación de Karol G, no obstante, parece que esta nunca verá la luz y fue motivo para que la paisa se molestara con su colega.

Todo sucedió porque el ‘negrito de ojos claros’ compartió en sus redes sociales un breve fragmento del sencillo en cuestión. Por medio de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram y ante sus más de 23 millones de seguidores, reveló detalles de la situación:

“‘Hey, mor, con Karol G, nunca va a salir, Karol no quiso salir, Karol me regañó una vez que subí un preview, me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, creo que eso no le gustó a ella. Se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo”.

Expresó, mientras hacía “pucheros” y hablaba con un tono que denotaba que posiblemente para la intérprete de ‘Provenza’ sí hubo molestia y descontento, pero no fue una discusión grave entre ambos astros del género urbano.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones del puertorriqueño, pero muchos tienen todavía la esperanza de escuchar a estos dos artistas juntos. Además, en las reacciones de los fanáticos de Ozuna, algunos tomaron con gracia su video y decidieron no tomarlo tan en serio, precisamente por su tono de narrar la historia.

Por otra parte, el músico reveló que está preparando otra canción con Shakira, con quien estrenó ‘ Monotonía ’ el 19 de octubre de 2022 y se convirtió en un verdadero éxito por la tan polémica ruptura de la barranquillera con Gerard Piqué.

“Corrí para Miami, me metí al estudio y la grabamos de una. Me encantó colaborar con Shakira, es una mujer de la que aprendí mucho lo que es la disciplina, el trabajo, la corrección y la perfección, de ahí salí con otra mentalidad”, expresó.

Y agregó que siente una conexión especial con Shakira, por lo que promete que su próxima colaboración también sea un hit. Finalmente, dejó abierta la puerta para seguir en contacto con ella.