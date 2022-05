Oro de 24 quilates y más de mil diamantes: Así es el nuevo celular de Yeferson Cossio

Yeferson Cossio , el influenciador y empresario colombiano conocido por compartir sus gustos excéntricos y vida llena de lujos, presumió su nuevo celular, asegurando que es el más caro de América Latina y está recubierto en oro de 24 quilates con más de 1300 diamantes; el cual fue a recoger en helicóptero.

Se trata del iPhone 13 Pro Max que fue personalizado por Amady Luxury, una joyería exclusiva que, con el oro y los diamantes, le entregó al paisa un equipo con un precio que supera los 100 mil dólares, es decir, cercano a los 400 millones de pesos colombianos.

Sin la personalización de los exclusivos elementos, el celular ronda por un valor de 5 millones de pesos, dependiendo de su capacidad de memoria y demás características.

En el vídeo compartido en Instagram para sus más de 9 millones de seguidores, se puede ver cómo se dirige al lugar de la entrega en helicóptero junto con su equipo, y lo recibe con un certificado de autenticidad."Oficialmente: soy el dueño del teléfono celular más caro de America latina, un celular completamente hecho en oro de 24K y más de 1300 diamantes. 🔥👑", se puede leer.

Aunque la publicación goza de más de 276 mil likes, también ha generado controversia y varias críticas, pues hay comentarios donde varios creen que es un "derroche de dinero" y equiparan lo que podrían hacer con esa exorbitante suma.

“Con esa plata me paga la universidad y me saca a vivir”, "Y yo cuidando este blackberry 😞, "Yo con eso me pago una casita”, "Ya no saben ni en qué malgastar la plata💤".

Cossio también le regaló un iPhone 13 a uno de sus seguidores, no sin antes hacerle una broma donde la persona debía escoger entre dos opciones y ver cuál era la sorpresa. El hecho también lo compartió en su perfil de Instagram, donde recibió miles de comentarios apoyándolo y felicitándolo por su gran gesto.

Sin duda alguna, el empresario de 27 años disfruta mucho compartir sus lujos con sus seguidores, generando así varios comentarios entre ellos, pues las reaccione se divíden entre críticas y felicitaciones.