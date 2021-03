"No sé si terminaré con un hombre o con una mujer": Demi Lovato se declara pansexual

La actriz y cantante estadounidense Demi Lovato vuelve a causar revuelo en las plataformas digitales luego de que hiciera una aparición en el podcast The Joe Rogan Experience, donde habló no solo de sus anteriores relaciones sentimentales, sino también sobre su orientación sexual y su futuro amoroso.

"Todo es tan fluido ahora, y parte de la razón por la que todo es así es porque estaba súper armarizada", comentó la mujer en el programa luego de que el conductor le preguntara sobre su situación sentimental, para luego identificarse como pansexual, atracción hacia otras personas independientemente de su género o sexo.

"Entonces, ¿eres de género fluido?,¿te gustan los chicos?,¿las chicas?", preguntó Rogan a lo que la artista contestó sin rodeos que le gustan tanto los hombres como las mujeres y que por mucho tiempo sintió vergüenza de que le gustasen las personas de su mismo sexo, puesto que se crió en un ambiente conservador de Texas que le llevó a reprimir su orientación sexual.

Lovato se encuentra promocionando su documental Dancing With The Devil, que habla sobre el episodio que vivió en el 2018 a causa de una sobredosis, al mismo tiempo que asevera que fue abusada sexualmente por su camello esa noche, debido a que no se encontraba en sus cinco sentidos para consensuar el acto.

Además, mantuvo una relación intermitente de seis años con el actor Wilmer Valderrama; sin embargo, decidieron poner punto final a su noviazgo y él terminó casándose meses después. Demi, posteriormente, se comprometió con el actor Max Ehrich, pero lo dejó dos meses después sin ofrecer ninguna versión sobre el detonante de su separación.

Hace pocas semanas, la mujer de 28 años reveló en una entrevista con el New York Times que perdió su virginidad en una violación mientras era actriz de Disney y que, a pesar de expresarle a los adultos lo que había ocurrido, tuvo que seguir trabajando con su atacante durante más tiempo.