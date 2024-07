Melissa Martínez rompió el silencio: Reveló si planea casarse y ser madre tras engaño de Matías Mier

El matrimonio de Melissa Martínez y Matías Mier llegó a su fin en septiembre de 2022, sin embargo, desde dicho momento no se le ha conocido una pareja a la presentadora, mientras que el jugador ya se convirtió en padre de un niño y tiene una relación estable con Valentina Rendón.

Muchas cosas se dijeron de este hecho que se volvió bastante mediático, pues este surgió tras una infidelidad por parte del uruguayo, por lo que ella aprovechó durante una entrevista en el podcast 'Sinceramente Cris' para hablar acerca de si quiere ser madre y si se daría una nueva oportunidad al contraer matrimonio.

Melissa Martínez habla de la maternidad y el matrimonio

Luego de una charla sobre su vida profesional, sus sueños, obstáculos y familia, la presentadora abrió su corazón para dar a conocer qué piensa luego de las cosas que se hablaron con respecto a su divorcio.

Frente a la maternidad, Melissa Martínez expresó: "creo que ninguna mujer debería explicar algo tan íntimo, tan personal como sus deseos de ser madre, pero entiendo que las formas de justificar a algunas personas, relacionadas a mi vida pasada, llevan a que la gente tome algunas conclusiones erróneas".

Luego de confesar que no es cierta la parte de que su matrimonio finalizó porque no quería ser madre, la presentadora añadió: "creo que ese será mi propósito principal y fundamental, pero también he creído que es mucho más necesario crear un ambiente y un momento donde la mujer se sienta lo suficientemente segura para dar un paso tan espectacular y maravilloso para asumir la responsabilidad principal. Lo que sea pasa, pero eso jamás podrá pasar, tendrá que ser definitivo y eterno".

Para finalizar este tema, reveló que ya había intentado quedar embarazada y que este es un sueño para el futuro: "lo veo, lo he anhelado. En algún momento de mi vida lo busqué, pero Dios sabrá por qué no y hoy entiendo que hay muchas más cosas que la vida me dará".

Sobre tener una pareja y pensar en matrimonio, Melissa mencionó: "¿Volverme a casar?, en lo absoluto. Capaz de una forma distinta. Hay procesos que seguir primero, en mi caso, la nulidad del matrimonio eclesiástico tarda un tiempo. Mis justificaciones para buscar eso, que son descubrimientos que he hecho post, me ayudarán a que en el instante pueda volver a recibir una bendición de Dios".

De esta forma, explicó que su interés estaría en tener una boda en una iglesia y que su pasado no la atormente en su futuro. A la vez, recalcó que se ha enterado de varias cosas sobre Matías Mier tras haberse separado.