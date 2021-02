Mary Méndez genera admiración en redes luego de revelar que lleva 14 años sin fumar

La presentadora del programa La Red, Mary Méndez , compartió con sus seguidores una emotiva publicación en la que reveló cómo logró vencer una adicción que la tuvo consumida durante 15 años. La determinación de superar el vicio fue tomada justo en año nuevo donde se prometió a sí misma que cambiaría sus hábitos paulatinamente.

En la publicación, que ya reúne más de cincuenta mil ‘me gusta’ y casi dos mil comentarios, Méndez compartió su experiencia fumando cigarrillo las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. Además, aseguró que se siente orgullosa de haber tomado esa decisión porque mejoró su calidad de vida.

“Dejarlo fue uno de los actos de solidaridad más grandes que he tenido conmigo misma y con el planeta; y así como yo, tajante y no de medias tintas, así mismo fui con ese bicho que manejaba mi vida desde que me levantaba hasta que me acostaba. La resolución de un 31 de diciembre fue prometer intentar dejarlo un día a la vez”, comentó Méndez.

Otros internautas aplaudieron el logro y compartieron también sus experiencias: “Muy bien, cuñadita. 16 años cumplí este mes (desde que supe que iba a ser papá)”, “yo lo dejé hace 8 años y es la mejor decisión que he tomado por mi salud”, “yo igual, fumé como chimenea por muchos años y hace 12 logré dejar ese vicio tan maluco y nocivo”, comentaron.

“¡Ya han pasado 14 años aproximadamente sin prender un cigarrillo!”, afirmó la también influencer fitness , suficiente tiempo para conocer a la perfección si una persona tiene la misma adicción con tan solo olerlo, escuchar su voz o centrarse en el estado de su piel.

Por último, aclaró que no se trata de una publicación en contra de las personas que fuman, sino que es una reflexión a favor de todos aquellos que han atravesado por la misma situación y que han logrado salir victoriosos de la adicción que les causó molestias durante largo tiempo.