Martina la Peligrosa finalmente respondió a los rumores de un posible embarazo

Las redes sociales de los artistas definitivamente se han convertido un espacio en el cual se puede dar una comunicación directa entre ellos con sus fanáticos, quienes siempre están pendientes de lo que sucede con aquellos que admiran, es por esta razón que Martina la Peligrosa ha sabido utilizar muy bien estas plataformas digitales.

La cantante ha convertido su cuenta en una especie de comunidad, por lo que le gusta estar no solamente hablando con ellos, sino pidiéndoles su opinión en diversos temas, principalmente en el ámbito musical.

Es por ello que en esta ocasión, Martina la Peligrosa publicó una caja de preguntas en sus historias de Instagram, en la cual les pidió a sus seguidores que le comentaran cuál creen que es el enfoque de su próxima canción, no obstante, algunos de ellos aprovecharon para hacer preguntas de otro tipo.

Mientras que hubo un porcentaje de personas que le mencionó que sería sobre el amor que siente por su pareja, la tranquilidad de soltar lo que hace daño o de la intimidad entre dos personas que se quieren, otras insistieron en preguntar si son ciertos algunos rumore de que está embarazada.

"No. Ojalá algún día amores y se los aseguro que no se los escondería. Es que me escriben esto todo el tiempo...Calma. Todo tiene su tiempo. Si ha de ser será. Como dice la frase: cógela suave que es de bajada", respondió Martina la Peligrosa en una imagen que publicó en sus historias.

Con esto, la cantante espera dar fin a varios comentarios que ha recibido a través de sus redes sociales, pues varios de sus seguidores le habían hecho esta pregunta por causa de algunos cambios físicos que han visto en ella, dado que están muy pendientes de cualquier cosa que le pase o haga.

Tras esto, algunos fanáticos recordaron que en el 2022 también había tenido que salir a dar declaraciones con respecto a este tema, demostrando que lo que dijo la artista acerca de que siempre le andan cuestionando sobre un posible es verdad.

En dicha oportunidad, Martina la Peligrosa había exatado que: "mis amores, tal vez son unos kilitos de más porque hace mucho tiempo no entreno, pero no estoy embarazada".