Maluma reveló cuáles son sus más grandes y excéntricos sueños

La carrera artística de Maluma es todo un éxito, pues gracias a su indiscutible talento y a su sensualidad, este cantante ha logrado robarse el corazón del público. Sus lanzamientos musicales no solo causan furor en Colombia, ya que las canciones de este paisa también le dan la vuelta al mundo, pues es uno de los artistas urbanos más reconocidos en la actualidad.

A sus 26 años, este artista es el dueño de una fortuna de al menos 12 millones de dólares y no es para menos, pues cada vez que este cantante presenta sus sencillos causa revuelo en las plataformas digitales de música, acapara las emisoras radiales y por supuesto, genera una ola de emoción entre sus fanáticos, quienes no quisieran perderse ni uno solo de sus conciertos. Según Forbes, Maluma recauda en promedio 600.000 dólares por gira.

Para este paisa, al momento de soñar no existen los límites, aunque ya tiene una vida llena de excentricidades y reconocimiento, planea ir por más. El cantautor se sinceró con sus seguidores y compartió en sus redes sociales algunas de las “modestas” comodidades que le gustaría tener, por ejemplo, su propia isla privada. El mensaje con el que el artista acompañó las fotografías lo dice todo… “Soñar y en grande”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues algunos tomaron con humor el asunto y aprovecharon la ocasión para confesar cuáles son sus sueños. “ay niña y yo soñando con un apartamento así sea en el sur jaja. Verdad que el rico es rico”, “Yo creo que si no tiene todo eso es porque no quiere comprárselo, porque plata ha de tener en cantidad”, “Yo sueño que se acabe ya mismo esta pandemia”, “No ha comprado eso J Balvin que está facturando mucho más que el, pero soñar no cuesta nada!”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación hecha por la página Rechismes.