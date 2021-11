Madre de Felipe Saruma le "exigió" a Andrea Valdiri que le hiciera una prueba de ADN a su bebé

La reconocida influenciadora y empresaria Andrea Valdiri ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, luego de que protagonizara junto a su exnovio Lowe León una polémica sobre la verdadera paternidad de su pequeña Adhara. Ante ello, Yesenia Andrea, madre del creador de contenido Felipe Saruma , se tomó las plataformas digitales para pedirle a la barranquillera que aclare la situación.

"Con respecto a lo que se está diciendo acerca de mi hijo Felipe, yo también quiero hablar con Andrea y, te exijo Andrea, es muy importante que hagas una prueba de ADN (...) porque si esa gorda preciosa llega a ser mi nieta, yo sería la abuela más feliz del mundo", puntualizó la mujer en forma agradable a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Cabe resaltar que todo inició cuando Liceth Códoba, la actual pareja sentimental de León, le respondió a una seguidora que le preguntó por qué el también cantante no cumplía su rol como padre de Adhara, a lo que la abogada contestó que siempre ha habido una incógnita respecto a la paternidad, porque Valdiri siempre se rehusó a que su exnovio se volviera a acercar a su familia y aprovechó la situación para agregar que ellos se volvieron pareja cuando la relación anterior ya había culminado.

De inmediato, cientos de internautas se han tomado las plataformas digitales para dar a conocer su opinión sobre la petición pública que hizo León sobre hacer una prueba de ADN. Unos señalan que es lo justo, porque todavía se desconoce la verdadera relación entre Saruma y 'La Valdiri' y otros, por su parte, consideran que es excesivo hacer este tipo de declaraciones en redes sociales.

"Sarcasmo y apoyo para Andrea", "ojalá sea hija de Saruma", "no se necesita prueba para que sea nieta, la familia no es cuestión de sangres, sino de corazón y que ni se le ocurra a 'La Valdiri' hacerse una prueba porque después no se quita el tóxico de encima", "¿cuántos capítulos faltarán para saber le verdad? Eso sí, que no nos dejen con la duda", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.