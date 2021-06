Luly Bossa dejó al descubierto su espalda y sus seguidores enloquecieron

Luego de haber anunciado su ingreso a la plataforma de contenidos exclusivos OnlyFans y de sorprender a sus seguidores con cada una de las sensuales publicaciones que hace para promocionar su perfil, Luly Bossa recientemente dejó sin aliento a los internautas con una fotografía que pretendía crear conciencia social.

"#yainscribieronlacédula", fue el mensaje que escribió en la publicación, junto a una fotografía en donde se le ve sentada en medio de su cama de sábanas blancas y con el cabello suelto; sin embargo, lo que en realidad causó furor, fue el hecho de que deja al descubierto toda su espalda, provocando cientos de reacciones por parte de los usuarios de Instagram.

El post ya reúne más de 20 mil 'me gusta' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "Diosa Luly", "estás muy linda, eres un ejemplo... Cada quien mira lo que quiere ver", "admiro tu tenacidad ante la adversidad, pero no hay necesidad de propiciar cierta situaciones como exhibir tu cuerpo para el escrutinio público... con todo respeto" y otros mensajes respondiendo precisamente a su mensaje.

A raíz de la imagen, algunos se llegaron a cuestionar cómo ha logrado vencer el paso de la edad . Fue ella misma quien demostró en la misma cuenta que está comprometida con realizar frecuentemente sus rutinas de ejercicio, actividad que le ayuda a mantenerse en forma y cuidar de su salud.

"Dándole aunque no esté motivada. No me toca, lo escojo, hablo de lo que quiero, no de lo que siento", escribió la cartagenera junto a un video de casi dos minutos donde aparece haciendo sentadillas y otros ejercicios para las piernas con diferentes pesas.

Sus seguidores aprovecharon el espacio para felicitarla y para enviarle un sinnúmero de mensajes de admiración por haberse recuperado del COVID-19 y por mantenerse fuerte ante las situaciones difíciles que se le presentan.