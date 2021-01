Luisa Fernanda W y Pipe Bueno presentan nueva versión de 'Cupido falló'

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W emocionaron a sus seguidores tras reunirse en una videollamada para darle rienda suelta a sus habilidades para el canto e interpretar 'Cupido falló'. A diferencia del sencillo original, esta versión incluye sonidos propios de la música urbana, cuestión que encantó a muchos de sus fanáticos, pero disgustó a otros, pues algunos opinan que "abusaron" del autotune.

"Cosas que hacemos en una video llamada", escribió la creadora de contenido digital en la descripción del video, que hasta el momento acumula más de un millón de reproducciones. Muchos usuarios de Instagram quedaron fascinados con la colaboración musical y no dudaron en hacérselo saber a la pareja a través de los comentarios.

"Me encanta la voz de Lu, divinos los amo", "esta versión está bien buena. Sáquenla", "muy buena dupla, hacen un gran equipo", "cuándo una canción los dos", "Lu que vos más linda", expresaron algunos internautas, mientras otros lamentaban que el cantante hubiera decidido modificar la canción.

Para ciertos usuarios de la red, la voz de la influenciadora no es agradable, así que aprovecharon el espacio para sugerirle que invierta su tiempo en otra actividad diferente a cantar. "Eres muy buena con los tutoriales de maquillaje, lo tuyo no es el canto", "no es 'hate', pero en serio que no cantas", "se me hace una mujer tan hermosa, semejante cuerpazo. pero que no cante", "no sé por que insiste en cantar", fueron algunas de las reacciones que generó la interpretación.

Esta publicación no es la única que ha llamado la atención de los navegantes de la red, ya que recientemente Luisa Fernanda W reveló detalles de su nueva producción musical, que probablemente será lanzada en febrero. Para dejar aún más expectantes a sus fans, la paisa compartió fragmento de su creación.