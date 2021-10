Luisa Fernanda W publicó sugestiva foto y no dudó en responder a críticas

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas con más seguidores en redes sociales y que frecuentemente da de qué hablar entre los internautas, ya sea por sus polémicas, negocios o contenido como Instagramer.

Esta vez la paisa generó controversia luego de publicar en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos en las que posó luciendo una sensual prenda intima que dejó muy poco a la imaginación.

En las instantáneas, la joven apareció vistiendo un tipo de brasier de cadenas y perlas, no obstante la foto que causó gran revuelo fue una donde mostró en primer plano sus senos.

La sugestiva foto de inmediato generó cientos de reacciones y aunque algunos halagaron su tonificada figura, otros tantos se despacharon en críticas, reprochándole que haga públicas imágenes ligera de ropa.

Ante los comentarios negativos, Luisa Fernanda W no hizo caso omiso y de inmediato decidió responder a las críticas con un contundente mensaje.

“Me preguntan que por qué subo fotos así, yo creo que la respuesta es obvia y es porque me gusta (...) yo amo mi cuerpo me encanta, yo me amo. (...) Al que no le guste simplemente no me siga”, indicó la creadora de contenido.

Tras el contundente mensaje las críticas no cesaron, e incluso un usuario le cuestionó el hecho de modificar su figura con cirugías estéticas para verse bien.

“Si te amaras no te hubieras hecho todas las cirugías para cambiar tu aspecto”, comentó el usuario a su publicación.

Luisa, que hizo público el mensaje de su seguidor, le respondió señalando que aunque respetaba su opinión no estaba de acuerdo, pues si alguien no se siente bien con su aspecto físico está en toda la libertad de cambiarlo.

“Soy partidaria de que si tu quieres cambiar algo de tu aspecto que no te hace sentir bien, pues hazlo eso si con un profesional y no convertirlas en una obsesión”, recalcó.

En seguida la paisa se refirió a sus cirugías estéticas, mencionando que solo cuenta con cirugía en su nariz y senos y que pronto se realizará el cambio de prótesis.