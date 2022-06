Lowe León recordó cuál fue el primer fracaso al que se enfrentó: "dormí como dos días en la iglesia"

El reconocido cantante Lowe León reveló varias curiosidades de su vida ante las cámaras de Caracoltv.com durante su gira de medios para promocionar la canción 'No vuelvo contigo'. El tema musical está dedicado a todas las personas que finalizan una relación sentimental y están decididos a seguir con su vida sin la persona a la que llegaron a amar, pero por la que ya no sienten nada.

En medio de la entrevista, el artista reveló secretos como la última mentira piadosa que le dijo a su esposa Liceth Córdoba, la primera vez que se emborrachó e incluso confesó si ha sido de los hombres que en alguna oportunidad dijo "te amo" o "te quiero" sin sentirlo en realidad. Uno de los momentos que más lo hizo reflexionar fue precisamente cuando le preguntamos por el primer fracaso al que se había enfrentado.

"Cuando quebré con mi empresa, quedé en la calle, sin nada, sin un peso, viviendo en las afueras. ¿Qué te puedo decir? Endeudado y ese fue el primer fracaso que tuve", comentó el intérprete de 'Te prometo' en medio de la entrevista.

Posteriormente, añadió que para reponerse de la situación tuvo que buscar un empleo estable, pues aquella crisis lo llevó a dormir durante aproximadamente dos noches en la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá, lo que le permitió adquirir un gran aprendizaje sobre el verdadero sentido de la vida.

Ahora, más decidido que nunca a seguir trabajando en la música y transmitir sus experiencias a través de ella, el hombre se lanzó con un nuevo proyecto artístico, que ya ha causado múltiples reacciones en redes sociales.

"Es una experiencia vivida hecha canción, no voy decir que fue compuesta para un tercero y habla un poco de cuando uno tiene una relación, las cosas no se dan y definitivamente decide uno no volver atrás y solo hacer catarsis y seguir con tu camino", finalizó Lowe.

