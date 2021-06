Lowe León, exnovio de Andrea Valdiri, divide opiniones por su lujosa boda

Después de que pasaran meses de especulaciones sobre la posible boda entre Lowe León y Liceth Córdoba, la pareja recientemente anunció su matrimonio a través de las redes sociales, más específicamente en sus cuentas de Instagram .

En las grabaciones publicadas a través de historias, se les ve disfrutando de un evento privado, que contó con una decoración completamente blanca y con la interpretación musical del exnovio de Andrea Valdiri .

A pesar de que noticia fue celebrada por sus seres queridos, muchos internautas se tomaron la plataforma para manifestar su descontento, pues consideran que la decisión de formar una familia fue apresurada teniendo en cuenta que su anterior pareja sentimental acaba de dar a luz a Adhara.

"Un mal padre no puede ser un buen esposo, pobre señora", "Ella jura que coronó", "Ese no da ni rabia, jajaja dónde no se hubiera metido con aquella solo lo conociera la mamá", "Yo si les deseo que les vaya bien, todos merecemos ser felices", "No estoy en contra de él ni de la muchacha , pero creo que , lo que rápido empieza rápido se acaba.", fueron algunos mensajes que se leyeron en la red social.

Hace pocos días León le habría anunciado a sus más de 800 mil seguidores que su actual esposa se encuentra en estado de embarazo y que, además, tienen dentro de sus planes tener más hijos.

Cabe resaltar que en múltiples oportunidades ha sido blanco de críticas, luego de que se diera a conocer su ruptura con Valdiri en medio de una discusión que involucró a las personas que permanecían en contacto con sus contenidos.

Tal es el caso del nacimiento de su hija, puesto que, mientras la barranquillera estaba en proceso de parto en la sala de cirugías, él festejaba un partido de la Selección Colombia en compañía de Córdoba.