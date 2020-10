Lluvia de burlas y críticas a Greeicy Rendón tras intentar hablar en inglés

Greeicy Rendón constantemente encanta a sus seguidores y recibe millones de halagos por su melodiosa voz, su espontánea forma de ser, sus sensuales coreografías de baile y, por supuesto, su estilizada figura. No obstante, esta vez despertó críticas y burlas tras publicar una historia en su cuenta de Instagram.

Todo sucedió cuando la artista caleña quiso enviar un mensaje inglés de energía positiva a sus fanáticos, sin embargo, el idioma no se le facilitó mucho, pues los internautas no le perdonaron la “mala” pronunciación y la llenaron de burlas y críticas.

“The unique thing that you need, ¿sí? ¿lo dije? The unique thing that you need is good energy, el resto, the rest, to be, will be, better ¿ah?”, fue lo que dijo la artista entre risas en el video.

“Pobrecita.😅.. Niña.. Hay q estudiar para ser algo más en la vida.. No todo es material.. Vale mas lo intelectual ... el conocimiento es el que perdura”, “Bravo a la ignorancia”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por supuesto, los mensajes negativos tienen sin cuidado a la artista caleña, pues cuenta con una gran comunidad de admiradores que disfrutan con sus ocurrencias y la defienden de los detractores.