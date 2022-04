Epa Colombia , quien ha sido tendencia por sus apariciones en redes sociales, dio de qué hablar nuevamente por una dinámica en su perfil de Instagram.

Se trató de una actividad sobre preguntas y respuestas, algo que hace muy seguido para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando se le preguntó sobre el matrimonio de Andrea Valdiri , a lo que ella reveló ciertos detalles.

Publicidad

Las personas, sin dudarlo, le consultaron a Daneidy sobre la veracidad de la boda de Valdiri, seguido a esto, Barrera contestó la historia con un rotundo sí.

“Sí, amor, es en serio, no es molestando. Yo me siento super feliz por ella. Yo sé que ese día voy a llorar cuando coloquen la canción y le coloquen el anillo. Ella sufrió muchísimo con esos amores, le pagaron supermal, pero llegó el verdadero y eso es lo que vale”, afirmó la influencer.

Sin embargo, una de las preguntas que le hicieron se refería exactamente al regalo que pensaba darle, y para sorpresa de muchos, Epa contó de cuánto sería el valor que entregaría en la famosa lluvia de sobres. Ante esto la vendedora de queratinas dijo:

‘La Jessu’ dijo que iba a echar por ahí unos 500.000 pesos. Ella me dijo: ‘Amiga, cuánto va a echar en ese sobre’, yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos”, reveló la empresaria de las queratinas.

Publicidad



Otra de las cosas que habló la creadora de contenido, fue sobre cómo se arreglará el día de la ceremonia, diciendo que tenía que quedar muy bien arreglada y no llegar como una 'ñera'. “La tengo que romper, ojalá me ayuden a buscar un buen asesor de imagen o por lo menos alguien que me maquille bien o me haga un peinado lindo. O sea, que no llegue ñera, sino que cuando llegue queden sin palabras”, contó Barrera.

Publicidad



Hasta el momento, ni Andrea Valdiri ni su novio han confirmado la fecha del matrimonio, pero invitados como Epa Colombia ya se preparan para uno de los eventos de farándula más esperados.