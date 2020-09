'La Segura' defiende a su mamá de las críticas por haber sido actriz porno

Natalia, más conocida como ‘La Segura’ es una de las influenciadoras colombianas que más comparte aspectos de su vida personal en las redes sociales con sus seguidores. Sin embargo, esto le ha traído muchas críticas y más de cuando su mamá se trata, pues Alex Mena comparte sugestivas publicaciones en Instagram, además, se reveló que la mujer fue actriz porno en su pasado y era conocida como ‘Brita Cielo’ en la industria.

Por supuesto, esto le ha generado señalamientos a la influenciadora y a su madre, por lo que recientemente en una entrevista con Analia Michelengeli, la joven les respondió a quienes dicen que se averguenza del pasado de su progenitora.

“A mi mamá le tocó sola, no tuvo el apoyo de la parte paterna de nosotros, de mi hermano y yo porque mi hermano bebé es de otro padre, y de hecho él, ha sido más padre de nosotros que el padre real, a ella le tocó muy duro. Ella nos sentó muchísimos años y nos dijo pasa esto, voy a hacer esto”, empezó contando ‘La Segura’.

Luego de expresar que ella siempre estuvo enterada de que su madre actuó en películas para adultos, ‘La Segura’ aclaró contundentemente que nunca se avergonzaría de ella y nunca la juzgaría por lo que hizo, pues por el contrario se siente muy orgullosa por la mujer que es.

“En la vida me avergonzaría de la mejor mamá del mundo. Lo que ella haya hecho en su pasado no la definde como mujer, no la definde como madre. Lo hizo en un pasado por inmadurez, porque no tenía otro camino, estaba sola con nosotros”, expresó contundentemente Natalia.