Karol G recibió dos estatuas de cera y los fans no supieron identificar cuál era la cantante

Karol G sigue conquistando escenarios a nivel internacional con su apuesta musical, lo que la ha llevado a ser noticia nuevamente por recibir dos figuras de cera del Museo Madame Tussauds, que tiene una sede en Londres y otra en Nueva York. La reconocida cantante paisa viajó a Estados Unidos para ver el resultado de este trabajo y agradeció a quienes hicieron parte del proceso.

En un video publicado por el mismo museo en su canal de YouTube, se logra observar el momento exacto en el que la intérprete de 'Mañana será bonito' se encuentra con las esculturas y se muestra muy emocionada, diciendo que le gusta mucho el color de sus ojos y la sonrisa.

La primer estatua de cera lleva el look que la paisa lució en Coachella 2022, que consta de un un top y un pantalón con los colores de la bandera de Colombia mientras que lleva su cabello tinturado de azul. El segundo, por otro lado, tiene el icónico traje que utilizó para grabar el videoclip de 'TQG' junto a Shakira, que ya recoge más de mil millones de reproducciones en la plataforma audiovisual.

Es necesario mencionar que este es un gran logro para Karol G, pues algunas de las celebridades que han posado para tener una figura de este tipo han sido Angelina Jolie, La Reina Isabel II, Diana de Gales, Rihanna, Bob Marley, Ariana Grande, Taylor Swift, entre otros.

Las reacciones en redes a la estatua de Karol G

Los fanáticos de la artista no pudieron contener la emoción de verla en la exposición, de manera que elogiaron el resultado y afirmaron que, contrario a lo que ha pasado en otros casos, son idénticas.

"Me encanta", "orgullo colombiano", "me alegra mucho por ella todo lo que está logrando", "antes de leer, pensé que eran tres", "ush, son igualitas", "quedó espectacular, hermosa", "es como si ella tuviera hermanas gemelas", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas digitales como TikTok, Instagram y X (anteriormente Twitter), plataformas en las que se ha difundido la noticia.