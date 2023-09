Julián Pérez TV revivió su faceta como creador de contenido y le jugó una broma a un familiar

El creador de contenido digital Julián Pérez TV ha pasado por diferentes facetas en su vida, pues empezó su carrera siendo influenciador y su trabajo en el medio lo ha llevado no solo a emprender, sino también a incursionar en el mundo de la música convirtiéndose en todo un DJ.

En diálogo con Caracoltv.com, el pereirano se animó a cumplir con algunos retos para recordar la época en la que se reunía con un grupo de amigos para divertir a su audiencia con sus ocurrencias. Durante el encuentro, Pérez tuvo la posibilidad de jugarle una broma a un ser cercano, asegurando que se convertiría en padre por segunda vez.

Cabe aclarar que en abril de 2021, Julián confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores, que se había convertido en padre junto a Johanna Sánchez de un bebé al que nombraron Liam. Desde este momento, la pareja ha compartido la felicidad que les produce trabajar como un verdadero equipo para sacar adelante al fruto de su amor.

"¿Qué hubo, Valen? Voy a ser otra vez papá, Liam va a tener otro hermanito (...) Acabé de darme cuenta y por eso la llamé", aseguró el influenciador en medio de la broma, a lo que su sobrina contestó: "ay, no Juli, pero qué felicidad (...) ¿Es mentira? Ay, no, Julián, usted definitivamente no, ya me había parado de la cama y todo, sea serio. La próxima vez no le voy a creer".

¿Cómo anunció Julián Pérez Tv su nuevo proyecto artístico?

A través de las plataformas digitales, el empresario reveló que deseaba incursionar en el mundo de la música, pues hizo una publicación que rápidamente llamó la atención de sus admiradores.

"Bienvenidos a esta nueva etapa 🤗🫶🏾❤️‍🔥🙏🏾 🛸👽👾 Siempre busca de todo aquello que te haga feliz, te saque de tu zona de confort y te motive a ser mejor. 💿🎛️💿", fue el mensaje que escribió junto a una foto en la que se le observa practicando con una consola.

La publicación se encuentra anclada en su feed y ha tenido muy buena acogida por parte de sus seguidores, quienes han aprovechado para desearle éxitos en esta nueva faceta.