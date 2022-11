Jenn Muriel confesó que atravesó por unos días grises: "la mente le juega a uno feo"

Para nadie es un secreto que muchas de las cosas que se ven a través de las redes sociales hacen parte de un imaginario que las mismas personas crean para hablar de un mundo de perfección, sin embargo, muchas veces la gran felicidad que allí se muestra es una cortina de humo a los momentos que se viven en la vida real.

Es por ello que Jenn Muriel utilizó las historias de su cuenta de Instagram para recalcarle esto a sus seguidores y explicarles por qué no cuenta sus problemas personales mientras los está viviendo y envió un importante mensaje.

"Para nadie es un secreto que yo soy muy reservada con mi vida personal, ustedes no se dan cuenta de absolutamente todo. Cuando yo vengo aquí es para mandarles la mejor energía, yo no voy a venir aquí a llorarles ni a contarles mis problemas", comentó la creadora de contenido.

Tras esto, la antioqueña exaltó que se encuentra muy feliz y que es algo que le gustaría compartir con sus seguidores, ya que tuvo "unos días que han sido pesados, pasaron muchas cosas y todo como que se juntaba y la cabeza la tenía hecha un ocho y la mente le juega a uno feo".

Cabe destacar que todas estas palabras las dijo mostrando una gran tranquilidad y fue posible verle una sonrisa, no obstante recalcó que "aveces la mente se torna negra, como que no vemos el final del problema, no vemos soluciones, pero lo único que no tiene solución en la vida es la muerte".

"Ahorita estoy muy feliz, han habido muchísimos cambios para bien, gracias a Dios y la vida me está sonriendo, así que me voy a dejar sorprender", finalizó la creadora de contenido, quien muestra un gran semblante y le deja un parte de tranquilidad a sus seguidores.