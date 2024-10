Greeicy causa controversia por esconderse en la maleta de Lele Pons, ¿la dejaron subirse al vuelo?

Greeicy se ha convertido en una de las artistas más importantes de Colombia desde que decidió expandir su carrera a nivel internacional. Recientemente, ha dado mucho de qué hablar no solo por su encuentro con Shakira para promocionar el tema musical 'Soltera', sino también porque fue captada en el aeropuerto en compañía de Lele Pons , con quien ha demostrado que posee una gran amistad.

Lo curioso de todo este hecho es que la intérprete de 'Los Besos' no aparecía como una turista más en el lugar, sino que fue grabada de una forma muy particular, ya que se le observó en el interior de una enorme maleta de viaje que tenía un orificio en la zona superior lo suficientemente grande para que ella pudiera sacar por allí su cabeza y lograra respirar sin ningún tipo de dificultad.

Las jóvenes recorrieron los pasillos del aeropuerto, llamaron la atención del resto de tripulantes y hasta tuvieron tiempo de tomarse un refresco mientras llegaba la hora del vuelo: "Escabullendo a tu mejor amiga en tus vacaciones familiares 🤣", escribió la creadora de contenido digital venezolana en medio de un post que ya recoge más de 19 millones de reproducciones y cerca de diez mil comentarios.

Las respuestas por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues todos han reído con el ingenioso sentido del humor de las cantantes y han aprovechado para felicitarlas po dejar bien representada a la cultura latinoamericana en Estados Unidos.

"¿Llegaría viva?", "Greeicy diciendo: 'lo que no te mata, te hace más fuerte'", "necesitamos video de cómo metiste a Greeicy en ese bolso", "el besito resignado del final", "así deberías llevarme para todo lado", "gracias a ESTO no me siento mal por pagar Internet", "deseo topármelas en el aeropuerto", "necesitamos ver el detrás de cámaras", "eres la reina de la viralidad", son algunos de los mensajes que se destacan.

Por el momento, la caleña permanece más enfocada que nunca en su carrera artística, pues está promocionando su nuevo éxito '¿Qué te pasó?', una colaboración junto a Jay Wheeler que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

