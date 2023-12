Felipe Saruma le dio millonario regalo a las hijas de Andrea Valdiri a pesar de su divorcio

El divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue anunciado a finales de octubre, después de varias semanas de rumores sobre una posible separación, pues ya no compartían tiempo juntos ni contenido en sus redes sociales.

Fue precisamente a través de sus cuentas de Instagram que ella hizo públicas una serie de historias en las que les confirmó a sus fanáticos lo que tanto cuestionaban , allí afirmó que su matrimonio terminó, sin embargo, los dos quedaron en buenos términos.

Allí explicó también: “ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública (…) de un tiempo para aquí uno va madurando, las épocas van cambiando”, inició. Asimismo, manifestó que las situaciones son diferentes, “los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que tu imagen no se vea afectada”, aseguró.

Aunque no dejó saber el motivo exacto por el que terminó el romance, sí dio a entender que, pese a que no hubo infidelidades , lo cierto es que otras personas habrían estado involucradas, pues ella afirmó que aprendió que "las decisiones se toman en pareja y no entre dos o tres".

El pasado 24 de diciembre, una de las preguntas más frecuentes fue con quién pasaría cada uno de ellos la navidad. Mientras que Valdiri lo hizo con su familia, hijas, hermanas y mamá ; Saruma parece que celebró solo, según lo dejó ver en redes sociales.

A pesar de estar divorciados y no pasar esta fecha juntos, el joven no perdió la oportunidad para enviarles regalos a las hijas de la influenciadora, Isabella y Adhara. Siempre ha hablado de su cariño por ellas y lo importante que fueron en su vida y todo su matrimonio, pues siente que también son su familia.

Los videos de las pequeñas recibiendo los obsequios fueron publicados en redes sociales y dejaron a más de uno sorprendido, pues el creador de contenido bumangués no escatimó en gastos. En el primero de ellos queda en evidencia que la más pequeña de las niñas recibió una máquina para hacer burbujas.

Mientras que la mayor de las hijas de Valdiri se mostró muy emocionada al abrir una caja y sacar el último modelo de Iphone, en la filmación parece que no lo pudo creer y sonríe a la cámara para posteriormente seleccionar el segundo obsequio.

Esta caja es más grande y al abrirla encontró un par de zapatos deportivos de color blanco, que también podrían costar bastante. Finalmente, el tercer regalo estaba en un empaque con la palabra “Dior” y allí había varias piezas de maquillaje.