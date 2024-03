Feid se molestó cuando le preguntaron por Karol G y no por sus nominaciones al Latin Grammy

Karol G y Feid son dos de los artistas paisas que más están brillando en el extranjero gracias a su indudable talento y apuesta musical. Recientemente, se viralizó un video de Salomón Villada Hoyos en el que reacciona molesto a una pregunta que le hizo una periodista.

La incómoda situación tuvo lugar, al parecer, en los últimos premios Latin Grammy. En el clip se logra ver el instante exacto en el que el cantante responde las preguntas que hace la prensa extranjera; no obstante, la conversación se ve interrumpida cuando lo cuestionan acerca del paradero de ‘La Bichota’.

El intérprete de ‘Normal’, por otro lado, contesta: “no sé dónde está, ¿cuál novia?”, por lo que la reportera revela que se refiere a Carolina Giraldo, lo que genera mal humor en el paisa que abandona en el espacio y la critica por sacar ese tema a colación cuando ha demostrado que tiene más cosas para referirse.

“¿Pero sí ve para lo que me llama? Tengo seis nominaciones, ¿y usted me habla para esto?”, agrega al mismo tiempo que se retira lentamente.

Las reacciones por parte de los fanáticos de Feid no se han hecho esperar

Luego de que se dieran a conocer sus declaraciones en diferentes clips que se encuentran en Instagram y Tik Tok, los usuarios de Internet han dividido opiniones, pues mientras unos aseguran que tiene razón al exigir que se centren en su trayectoria, otros señalan que “se le han subido los humos” al tener tanto reconocimiento a nivel internacional.

“Muy bien, no todo gira entorno a ellos dos”, “pero qué odioso”, qué respuesta tan grosera”, “simplemente es un hombre que no quiere exponer cosas de su relación, prefiere mantenerla en privado”, “no le preguntan por su vida, sus premios, sus conciertos, su trabajo… Lo entiendo”, son algunos de los mensajes que se destacan.

Hasta el momento, se sabe que los Latin Grammy 2024 se desarrollarán en España en noviembre; sin embargo, esta información puede variar con el paso de los meses; por lo que muchos exponentes están a la espera de la confirmación para lucirse en el evento.