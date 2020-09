Familiares de James Rodríguez compartieron emotivos mensajes tras su llegada al Everton

View this post on Instagram

Nunca pares soñar, Deséalo tanto que la vida y DIOS te lo concedan, has trabajado en silencio y con mucho profesionalismo, nunca bajas los brazos sea cual sea la situación, felicidades por este nuevo reto que emprendes acá estaremos siempre firmes apoyándote y alentándote recuerda que siempre sale e sol, que de los malos momentos es donde más aprendemos, nunca olvides que donde nos quieren, nos respetan y nos valoran es ahí a donde pertenecemos aplica para todos los aspectos de la vida...siempre mirando para delante DIOS TE BENDIGA te amamos....entre mas grande el reto mayor el triunfo vamosssssss!!! Bravoooo papá 😍😂😇🥳🙏🏼 que nunca nada te quite la sonrisa 😍 @jamesrodriguez10