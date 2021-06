Ex de Belinda se tapó enorme tatuaje del rostro de la cantante y así le quedó

Pese a prometer que mantendría en su brazo el tatuaje del rostro de su exnovia, el también conocido cantante mexicano Lupillo Rivera decidió borrar de su piel todo rastro de su pasado amoroso, esto después de que Belinda anunciara su compromiso con Christian Nodal .

Luego de llevar por casi dos años el rostro de Belinda en su piel, Rivera indicó por medio de su cuenta de Instagram que decidió tapar el tatuaje por respeto a su actual pareja, señalando que el diseño y su promesa de no borrarlo nunca habían sido un error.

“Yo sé que di mi palabra en algún momento de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos, pero ahorita tenemos que darle el lugar a mi mujer y por eso tomé esta decisión”, indicó Rivera.

El video que ya completa miles de reproducciones y que según el mexicano era “el más esperado” por sus fans, Lupillo reveló que aunque su tatuador le propuso varios diseños para taparlo, prefirió hacerlo de una particular manera, gracias a la idea que le dio su pequeño hijo de 11 años.

“Estaba yo sentado y L’Rey traía un marcador y le pregunté “¿cómo me quitarías este tatuaje?” y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, relató.