'Epa Colombia' reveló el millonario sueldo que recibe por su empresa y pidió que se lo aumentaran

Desde que inició su emprendimiento de keratinas, Daneidy Barrera, más conocida como ' Epa Colombia ' ha recibido múltiples preguntas respecto a cómo lo hizo, cuánto capital usó para comenzar su propia marca y qué personas la han ayudado en todo el proceso. Recientemente, la influenciadora fue cuestionada sobre el sueldo que recibe en la actualidad, así que no dudó en responder y hasta bromeó sobre la cantidad de dinero que tiene.

"¿Cuánto es tu sueldo actualmente", fue el comentario que le hicieron a través de la dinámica de 'Preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram, donde reúne casi 5 millones de seguidores, a lo que la empresaria respondió que sabe manejar muy bien sus finanzas para tener una vida cómoda junto a las personas que más aprecia, como su novia Diana Celis.

"Mi sueldo es de 10 millones, amiga, estaba diciendo que me subieran el sueldo porque no me está alcanzando, amiga. Nada, usted cree que tomar cerveza todos los fines de semana, usted cree que estar pa' arriba y pa' abajo gastándoles a los amigos, no eso no alcanza, yo estaba diciendo que aumentaran ese sueldo en esas keratinas porque eso no la da. Sí, me gano entre 5 y 10, solo que sí lo sé ahorrar muy bien", señaló entre risas en la plataforma.

De igual forma, afirmó que pidió ayuda económica a un banco por un total de 20 millones de pesos y, pese a que todavía le debe dinero, el capital de su empresa afortunadamente va en aumento y le permite vivir con total tranquilidad. Cabe resaltar que de ese porcentaje que recibe, donde cerca del 10% a fundaciones y personas de escasos recursos que lo necesiten.

De inmediato, cientos de internautas se tomaron la red social para enviarle mensajes de felicitaciones por todo el éxito que ha logrado a tan temprana edad.