Epa Colombia confundió a sus seguidores al anunciar nuevamente que está soltera, ¿no la perdonaron?

La relación entre Karol Samantha y Epa Colombia no parecen ir del todo bien, pues recientemente Daneidy Barrera apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para confirmar que se encuentra soltera. La información tomó por sorpresa a sus más de cinco millones de seguidores, pues tenían conocimiento de que ella le había propuesto matrimonio a la madre de Daphne Samara.

Epa Colombia confundió a sus fanáticos

El desconcierto inició hace varios días, cuando la también influencer había confirmado su ruptura con Karol argumentando que desde la llegada de la bebé la situación se había complicado un poco; sin embargo, el pasado 5 de octubre (y luego de intentar recuperar la relación), dio a conocer que le había propuesto matrimonio y que estaba más decidida que nunca a luchar por su amor.

A pesar de que las cosas marchaban bien o eso aparentaban, hace poco la empresaria participó en una dinámica de 'Preguntas y respuestas' con sus fanáticos, quienes no dudaron en cuestionarla sobre si se habían separado y, al ver que contestó afirmativamente, le pidieron también que se refiriera acerca de los motivos por los que decidió tomar un nuevo paso en su vida sabiendo que tenían varios problemas como pareja por solucionar.

"Amiga, ¿cómo crees que me voy a casar? Si no estoy segura ni de mí misma. Casarse es un compromiso con Dios, es amar y respetar y cuando se acaba el respeto, pues no hay nada. Ya te dije amiga que ahorita soy como Shakira", dijo en medio de la plataforma, haciendo alusión al nuevo lanzamiento musical 'Soltera'.

Esta revelación causó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios de Internet, quienes afirmaron que quizás solo querían llamar la atención: "Puro marketing. Finge polémica para mantener la fama", "volvió a salir echando vaina porque seguramente le dijeron que no 😂", "quisieron intentarlo otra vez; por eso hasta matrimonio le quería proponer, pero volvieron a pelear. Definitivamente no lo vuelvan a intentar porque será una relación de muchos conflictos y para uno vivir así con una pareja es mejor estar sola 😮", son algunos de los mensajes que se destacan.