Epa Colombia anunció que quiere tener un hijo por inseminación artificial

La reconocida empresaria Epa Colombia sorprendió a sus casi 5 millones de seguidores, luego de que informara a través de sus historias de Instagram que planea formar un hogar junto a su novia y también deportista, Diana Celis. La pareja ya había informado su compromiso en redes sociales cuando se dio a conocer un video durante un partido de Santa Fe; sin embargo, en esta ocasión la propuesta se hizo de manera más privada.

"Ya con Diana tenemos una relación de muchos años, amiga, nosotras llevamos 6 años y pues ya esto es una relación, amiga, entonces yo le estaba diciendo a Diana pues que si se quería casar conmigo", comentó la inflenciadora en medio de su sala, mientras sostenía entre las manos una caja azul que aparentemente traía dentro el anillo de compromiso.

La jugadora del Santa Fe, por su parte, se apresuró a expresarle lo mucho que la quiere y lo desinteresado que es su amor, pues estuvo con ella aún cuando no tenía los recursos que ahora posee gracias a su emprendimiento con los centros de estética y sus productos de keratina.

Además de mencionar que sí desea llegar al altar, Celis le puso una condición, pues señaló que antes del preciado día quiere tener un hijo por inseminación artificial. Entre risas, Daneidy puntualizó que estaba loca, pero que eso la haría muy feliz. Además, aprovecharon el espacio para mostrarles a los usuarios de Internet su decoración de Navidad.

De inmediato, cientos de internautas las felicitaron por la noticia: "me ofrezco como voluntario para ser un hijo adoptivo", "que viva el amor", "Dios las bendiga", "felicitaciones", "me encanta", "pues si ellas quieren y van a brindarle un buen futuro no hay problema, mucha suerte en sus cosas, no faltarán los mala leche", "que sean felices, es lo que más importa", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.