Enojado, Juanes reveló que detesta las redes sociales, pero su familia las ama

El cantante de música pop y rock, Juanes recientemente mostró en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4 millones de seguidores, que no es un fanático de las plataformas digitales, como muchos deben pensar. Por el contrario, le parece un poco absurdo tener que estar pensando en lo que implica tener que usarlas; sin embargo, su familia opina completamente diferente.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. O sea, no es que yo odie las redes sociales porque yo a la gente no la odio. Odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer”, puntualizó a través de un reel mientras departía con su esposa en lo que parece ser un restaurante.

Posteriormente, aseguró que su familia es una gran aficionada de estar conectada en la red para "chismosear" lo que otras personas están haciendo; no obstante, el intérprete de 'Gotas de agua dulce' señaló que, aunque le gusta el chisme, siente que está muy ocupado como para estar pendiente a lo que los demás están haciendo, por lo que prefiere centrarse en sus propios asuntos.

De inmediato, cientos de internautas aprovecharon la publicación para agregar que están de acuerdo, mientras que otros, por su parte, rieron por la entonación que usó el paisa.

"Ya somos dos", "te amo cuando te enojas", "somos uno", "en mi casa pasa lo mismo, hay de los dos bandos", "yo también estoy muy ocupado… pero vea pues, me vi todo el video", "el chisme no me gusta, pero me entretiene", "había que decirlo y se dijo", "totalmente de acuerdo", "a veces pienso lo mismo yo… y me pregunto como le hacen los influencers", "y lo peor de todo es que ahora el talento lo miden de acuerdo a la cantidad de seguidores que la persona tenga", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

