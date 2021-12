¡Encima de su camioneta! Karol G no para de causar sensación en las calles de Medellín

¡Nadie puede con su ‘pum pum’! La cantante de reguetón colombiana, Karol G , no deja ser noticia desde el inicio de su gira ‘Bichota Tour’, con caídas repentinas y encuentros inesperados , la antioqueña ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. No obstante, desde su llegada a Colombia, la mujer no para de ser el centro de atención en Medellín.

Horas después de completar su segundo concierto en la ciudad, Karol sorprendió a los habitantes de un barrio cuando se dirigía a recorrer las calles de su tierra natal en busca de un restaurante. En ese momento, las personas a su alrededor se percataron de la presencia de ella gracias a su característico cabello azul, generando locura, gritos y hasta lágrimas entre el público que tenía cerca.

Tanta fue la cantidad de personas rodeando el vehículo de la artista en un instante, que se vio obligada a subirse en la parte de arriba de su carro blanco para poder compartir con su gente, haciendo evidente el amor y cariño que los colombianos le tienen a la cantante.

Asimismo, en las redes sociales no se comenta otra cosa más que su música se ha convertido en ‘un salvavidas’ para diferentes amantes del género urbano. Las dos presentanciones de la paisa superaron todas las expectativas que se tenían, pues hasta vallenato se cantó.

Publicidad

Diferentes medios y colegas de la colombiana aseguran que ella 'la rompió' en el escenario, y no era para menos, pues cantar en su lugar de origen tenía un valor especial para Karol, quien quería hacer de este tour por Colombia "algo inolvidable".

Según la Alcaldía de Medellín, el concierto de la intérprete de ‘Tusa’ aumentó el turismo de la ciudad en un 80% durante el fin de semana del evento, pues el 95% de las ocupaciones de los hoteles en el sector fue gracias a la visita de la reguetonera a Colombia.

¡Pero eso no es el final!, para el año entrante, ya se anunciaron nuevos conciertos por parte de ‘La Bichota’ en el estadio Atanasio de Girardot en Medellín. Sin embargo, las plataformas digitales que lugares como Bogotá, Barranquilla y Cali exigen presentaciones de Karol para el 2022.

Mira aquí algunas de las fotos de sus presentaciones en la ciudad paisa: