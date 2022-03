¿En problemas? Anuel AA habría sido señalado de dejar a su expareja e hijo en la calle

El cantante puertorriqueño Anuel AA se encuentra en medio de fuerte polémica en redes sociales, luego de que sus exfamiliares lo señalaran directamente y revelaran una situación que los involucran a él y a la madre de su hijo, Pablo. Gracias a información compartida por portales digitales, se mostraron lo que sería aparentemente pruebas contundentes para afirmar que el artista habría dejado sin casa a su expareja y pequeño.

El intérprete de ‘Medusa’, recibió fuertes mensajes de las hermanas de Astrid, su ex, quienes lo culpan por lo que estaba pasando con su hijo. Asimismo, las mujeres no dudaron en comentar públicamente lo que estaba pasando y expusieron algunos detalles desconocidos sobre el rapero.

Gracias a una historias de sus cuentas de Instagram, se aseguró que no él era buen padre y que todo lo malo que existía en el mundo,Emmanuel lo tenía. Además, una persona puntualiza que dejó en la calle a su familia, pero que todo caería por el mismo karma o de manera legal.

“No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube, así mismo baja. (...) los sacaste a la calle. No te preocupes, que sola ella no está. Todo lo malo lo tienes”, escribió una de las mujeres en el post.

“No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo”, agregó una de las excuñadas en otra historia.

Por otro lado, la segunda hermana de Astrid afirmó que, si algo le llegaba a pasar a ella o a su familia, todo recaería sobre el músico, ya que sabía de lo que él era capaz. No obstante, quiso enviar un mensaje en donde dio a entender que no respondía por su hijo y resalta tenerlo apartado de su vida y de opinión pública.

“Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado. O cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas (...) le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso (...) falso, nunca has sido padre, NUNCA, solamente hablas con el dinero”, escribió la persona en la publicación.

Cabe resaltar que, el artista urbano aún no se ha pronunciado al respecto de la situación.