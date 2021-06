El baile de victoria de Beta que causa amores y odios en los fanáticos del Desafío The Box

A lo largo del Desafío The Box , los televidentes han sido testigos de las divertidas coreografías y creativos cánticos con los que los Súper Humanos deciden festejar la victoria en cada una de las pruebas, no obstante, en esta oportunidad el equipo Beta se robó las miradas de los internautas gracias a lo gracioso que resultó el momento.

La canción dirigida por Esteban estaba compuesta por unas frases que motivaban a los miembros del grupo a repetirla para invadirlos a todos de energía ganadora. "Yo quiero que todo Beta me diga B, yo quiero que las mujeres me digan E, yo quiero que los hombres me digan T, yo quiero que todo beta me diga A, eso dice Betaaa", eran la palabras usadas dentro del canto.

Rápidamente, concursantes como Pipe , Karen , Madrid , Paola y demás, utilizaron las palmas para acompañar a su amigo y en medio de risas, le aseguraron que debía trabajar un poquito más en mejorar la entonación y el ritmo de la composición para dejar completamente sorprendido a Alpha en el próximo encuentro.

"Lo intentaste, lo intentaste", "salió rítmico", comentó el equipo azul. A pesar de la felicidad que derrocharon en las pantallas de Caracol Televisión, varios usuarios se tomaron las redes sociales para hacer bromas y memes sobre el canto, señalando que fue uno de los momentos más divertidos de todo el capítulo, ya que salían algo descoordinados.

"'Estuvo graciosísima la arritmia de Esteban', 'muy chistosos, son los mejores', 'la mejor parte del capítulo, sinceramente', 'y qué me dicen del bailecito', 'me hicieron la noche', 'muy merecido el triunfo', fueron algunos de los comentarios que se leyeron en plataformas digitales como Twitter.

Revive estos y más detalles del Desafío The Box en el video completo.