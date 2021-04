Disciplina y encanto: Olímpico se gana a diario la admiración en el 'Desafío The Box'

El 'Desafío The Box ' ha sido el escenario perfecto para que los súper humanos se enfrenten a agrandes riesgos y para que demuestren que están hechos de perseverancia, disciplina y mucha entrega en todo lo que hacen; por ese motivo, los colombianos ya tienen bajo la lupa a algunos de sus concursantes favoritos, a quienes no dudan en darles una voz de aliento a través de las redes sociales.

Uno de los participantes que ha llamado la atención no solo por su sentido de pertenencia y la participación que ha tenido al interior del equipo, sino también por su increíble estado físico, es Óscar Muñoz, más conocido en la competencia como 'Olímpico '. El hombre ha sabido aprovechar cada oportunidad que le brindan los capitanes para exponer cada noche ante los colombianos las habilidades que posee en pruebas de equilibrio, resistencia y agilidad.

El desafiante del equipo 'Alpha ' fue medallista olímpico, de ahí el sobrenombre por el que es reconocido, y tiene un especial gusto por el taekwondo. Su cara le resulta familiar a los televidentes debido a que ya había tenido la oportunidad de participar en otra edición del 'Desafío', donde quedó en primer puesto y con cuyo premio decidió crear un centro de alto rendimiento para brindarle ayuda a las personas que desean incursionar en la vida saludable, pero que tienen claro cómo empezar.

Con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Muñoz diariamente recibe mensajes de cariño por parte de sus fanáticos, dentro de los que se destacan: "el mejor team", "súper guerrero", "hermosos mi olímpico", "grande", "no es por demeritar a los costeños de este año pero no podemos engañarnos, él mejor participante en la historia del desafío es costeño y Se llama Oscar Muñoz "Olímpico" no veo él primero que te de la talla", "te admiro un montón", entre otros mensajes.