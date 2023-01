La cantante de música urbana Karol G , desde que decidió poner punto final a su relación con el rapero puertorriqueño Anuel AA , ha dado de qué hablar en las plataformas digitales; por ese motivo, sus seguidores se mostraron preocupados luego de que la paisa publicara un triste mensaje en su cuenta personal de Twitter , donde reúne más de 3 millones de seguidores.

"Quisiera cambiar de corazón a ver si el mío no se siente así, por lo menos por un rato", fue el comentario que hizo la intérprete de 'Bichota' en la red social, indicándole a los internautas que no está pasando por el mejor momento de su vida. A pesar de que no especificó el principal motivo de su intranquilidad, muchos especularon que se tratase de su más reciente ruptura, debido a que ocurrió hace aproximadamente 4 meses y muy pocas personas se han atrevido a tocar el tema.

quisiera cambiar de corazón a ver si el mío no se siente así, x lo menos por un rato 💔 — BICHOTA (@karolg) May 9, 2021

De acuerdo a la versión entregada por algunos amigos de la expareja, la mujer sería persona que decidió terminar la relación, debido a que sentía que los asuntos laborales estaban influyendo de más en su espacio personal .

La publicación reunió 33 mil 'me gusta', más de 40 mil retweets y varios comentarios por parte de sus seguidores que no dudaron en enviarle fuerza para que se recupere lo más pronto posible de su triste etapa, y así pueda continuar cautivando con su talento en las redes sociales y en los escenarios.

"Eso no es muy de bichotas", "pero si tu corazón es lo más hermoso que tienes de ti", "no lo cambies, vale oro", "si se pueden solucionar las cosas vuelvan, pero no sufran", "eres un ser de luz. Este momento de baja pronto pasará, te amamos", "no, no cambies de corazón, el tuyo siente, por eso duele", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.