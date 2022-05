En los primeros meses del 2022, la futbolista de Independiente Santa Fe femenil, Diana Celis y la empresaria Epa Colombia habían anunciado el final de su relación amorosa, la cual fue objeto de muchos comentarios por parte de internautas y seguidores de las jóvenes.

Si bien en las versiones de cada una sobre la ruptura se señalan mutuamente como las culpables del hecho, esta vez, la jugadora le envió una indirecta por medio de una canción.

Celis, quien ha sido parte de la Selección Colombia Femenina, actualmente se está recuperando de una lesión de rodilla, razón por la cual se le ha visto muy activa en redes. Recientemente, aprovechó en que en Tik Tok se ha vuelto viral la canción 'Todas Mienten' de DJ Dever, en conjunto con 'El Mundo de Juancho' para manifestar su punto de vista.

La letra de este tema señala claramente a una mujer que le ha mentido a su pareja varias veces, sin embargo, lo que más llamó la atención en la publicación de Diana es que ella cambia las líricas del sencillo por la palabra 'Epa' en forma de mímica al comienzo de la misma:

"¿Aló? ¿Volver contigo?, ¿Y ese viaje quién te lo paga, Bianca (Epa)? Dijiste que no me querías, que yo dizque era una porquería. Tú te partes cuando me vez, en fin, la hipocresía"

Por el momento, la vendedora de keratinas no se ha pronunciado; además, seguidores de la deportista, por medio de comentarios, le han pedido a ella que elimine las fotos que aún conserva junto a Daneidy Barrera, afirmando que nunca hubo amor por parte de Epa hacia Celis: "Elimina estas fotos ya, cierra el ciclo con ella", "Deberías cerrar el ciclo... Ella no habla bien de ti y eso es muy feo".