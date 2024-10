Cuándo es la boda de Greeicy y Mike Bahía: La pareja lleva tres años comprometida

Greeicy se ha convertido en una de las colombianas más exitosas en el extranjero no solo por su indudable talento para la música, sino también por su atractivo físico. La reconocida cantante aceptó la invitación a participar del podcast Rincón en Casa, en donde habló acerca de su vida sentimental y cómo le ha ido iniciando una nueva vida en Miami, Estados Unidos.

La intérprete de 'Los Consejos' y 'Los Besos' inicialmente se refirió a la historia detrás de 'A veces a besos', lo que dio pie para que saliera a colación su compromiso. Es necesario mencionar que en octubre de 2021 Mike Bahía interrumpió un concierto de su pareja con Alejandro Sanz en Miami para pedirle que se convirtiera en su esposa y, aunque recibió un "sí" como respuesta, el evento no ha tenido lugar.

Cuándo es la boda de Greeicy y Mike Bahía

Al respecto, la calera reveló en el citado programa que todavía no hay fecha para la boda y explicó los motivos por los que no tienen afán para llevar a cabo esta esperada unión tanto para ellos como para toda la gente que está enamorada de su relación.

"Cuando nos comprometimos yo estaba en embarazo ya, tenía tres meses y dijimos 'o lo hacemos ya con la barriguita o esperamos a que Kai esté más grande', pero repito, no tenemos afán. No fue el sueño de mi vida (...) Pero sí me parece lindo... No sé, sobre todo si es con la persona con la que digo 'wow, llevamos muchos años, qué rico celebrar todo lo que hemos logrado de esa manera'", afirmó.

Adicionalmente, mencionó que le encantaría que su matrimonio contara con la presencia de las personas que los han acompañado en este proceso y que han sido testigos de todos los retos por los que han atravesado a lo largo de los años.

"Si lo hiciéramos, me gustaría que fuera algo especial", dijo, añadiendo que se siente muy afortunada de haber encontrado en Mike a un hombre apasionado igual que ella por la música, pues esto le ha permitido crecer a nivel profesional.

