Crecen rumores de una posible relación entre Karol G y Feid, cantantes de reguetón

¿Romance a la vista? Para nadie es un secreto que la cantante de género urbano, Karol G , actualmente es una las solteras más codiciadas en la industria musical, a raíz de su rompimiento con el reguetonero Anuel AA un par de meses atrás. Sin embargo, en los últimos días, desde su presentación en la ciudad de Medellín, se han oído rumores de que la artista al parecer tendría un nuevo amor en su vida.

Según los mismos usuarios en las redes sociales, se trataría del también cantante paisa conocido como Feid, quien en el escenario de la gira de Karol ‘Bichota Tour’, fue el telonero en el Atanasio Girardot. Una de las cosas que más han comentado los asistentes es el momento en que ambos reguetoneros se unieron en el escenario para bailar un pedazo de una de sus canciones, y para la opinión pública ‘estaban bastante a gusto y cercanos’.

Además, en su cuenta de Twitter la intérprete de ‘200 copas’ dejó una frase, que, para muchos de sus seguidores, estaría dedicada al colombiano: "no me quito el Hoodie que me prestaste porque huele a ti", escribió.

no me quito el hoodie que me prestaste xq huele a ti 🐹 — BICHOTA (@karolg) December 17, 2021

Por otro lado, ambos artistas estrenaron un nuevo sencillo juntos, titulado ‘Friki’, en donde se puede apreciar en el videoclip a los autores bastante juntos en algunas escenas de la canción. El sencillo ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones y cerca de los 2.300 comentarios.

Sin embargo, aún no se ha confirmado ni tenido más pistas por parte de los cantantes de género urbano que avalen a lo que sería una relación entre ‘La Bichota’ y ‘El Ferxxo’. No obstante, algunos portales en diferentes plataformas digitales no paran de comentar el inicio de lo que sería una gran y bastante talentosa dupla en el mundo del reguetón.