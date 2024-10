Conoce al sensual esposo de Daniela Pachón, presentadora de Noticias Caracol: Más de 10 años juntos

Daniela Pachón es una de las figuras más recordadas de Noticias Caracol debido a la imparcialidad con la que informa los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Más allá de su carrera profesional, muchos usuarios de Internet se hacen varias preguntas acerca de su vida privada; por eso, te contamos en esta nota quién es el hombre que le robó el corazón desde hace más de una década.

Quién es el esposo de Daniela Pachón

Aunque trata de ser reservada y de enfocar su cuenta de Instagram, donde recoge más de 130 mil seguidores, en su faceta como periodista, Pachón deja ver de vez en cuando cómo es la relación con su niña y con su pareja sentimental Giovanni Quintero, un reconocido director de cine que utiliza las plataformas digitales para promocionar su trabajo y también para vender los productos que tiene en un negocio que creó con la comunicadora llamado Gworld.

Mira también: Ella será la nueva presentadora de Noticias Caracol: ya había aparecido en televisión

En una oportunidad, Daniela se tomó su feed para publicar un emotivo video que recopilaba fotografías de los mejores momentos que vivieron como marido y mujer. Al lado del clip escribió:

"Tremenda montaña rusa en la que nos subimos hace 10 años. Cumplimos una década caminando juntos en las buenas y no tan buenas. No hubiera imaginado que lo que empezó con carcajadas y trucos de magia sería el inicio de mi hermoso reto: formar un hogar. Gracias por hacerme sonreír cada día, por acompañarme a llorar y por enseñarme el valor de tener un equipo para la vida", escribió.

No te pierdas: La razón por la que Andrés Montoya se fue del set de Noticias Caracol

Publicidad

Asimismo, les extendió una invitación a los internautas para que apuesten por las historias de amor, pues está convencida de que este es el motor que lleva a las personas a hacer cosas grandes y tener mucho éxito.

La dupla ha destacado gracias a su incansable labor como padres de familia, dado que constantemente se les ve viajando junto a su pequeña hija, llevándola al parque, enseñándole, compartiendo en familia y demostrándole todo el amor que sienten por ella, lo que ha sido muy admirado entres sus fanáticos.

Te puede interesar: Equipo de Noticias Caracol le organizó baby shower sorpresa a presentadora que será madre primeriza

Publicidad

"Hermosas", "cómo pasa el tiempo", "sí está bella Victoria, ¿en qué momento creció tanto?", "qué mami tan hermosa... Y la nenita está divina", son algunos de los mensajes que se logran leer en las publicaciones.