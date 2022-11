Con su primer sueldo como influenciador, Julián Pérez TV le compró una lavadora su mamá

Con su creatividad, disciplina y trabajo, Julián Pérez TV se ha convertido en uno de los creadores de contenido con mayor relevancia en redes sociales en Colombia, pues su personaje de 'La Mona Pelona' no solo acaparó las miradas de los internautas sino que también hizo que millones de mujeres se sintieran identificadas con lo que expresaba a través del humor.

En diálogo con Caracoltv.com, el influenciador habló sobre sus inicios en el mundo del entretenimiento señalando que al igual que muchos colegas, empezó con los elementos que tenía a la mano, pues no contaba con los recursos suficientes para comprar equipos para tener una excelente calidad en sus piezas audiovisuales como trípodes, luces, cámaras profesionales, micrófonos, etc.

Mira también: Julián Pérez recibió distinción honorífica en Pereira por su trabajo digital: "he sido constante"

Publicidad

"Una vez tuve la oportunidad de conocer a Luisa Fernanda W y viajé a Medellín, yo regresé a mi ciudad y automáticamente le dije a mi mamá 'mami, necesito un celular'. En ese momento costaba como un millón 600 en pesos colombianos (...) todo empezó a cambiar. Yo duré más o menos un año con el otro celular y cuando cambié, hice la transición, pues obviamente todo empezó a mejorar, se dieron más oportunidades", señaló en medio de la entrevista.

Te puede interesar: Julián Pérez Tv trasciende de influencer a genio geek de la mano de Ivy Queen



¿Cómo nació su personaje de 'La Mona Pelona'?

Julián Pérez TV también aprovechó para comentar que se basó en un mujer trans que era muy conocida para crear un personaje que con el tiempo se convirtió en el eje principal de su cuenta oficial de Instagram. De esta forma, no solo tapó la necesidad de grabar siempre con una mujer, sino que también logró que muchas personas se sintieran identificadas con sus historias.

Esta nueva dinámica no solo trajo consigo un aumento de visualizaciones y seguidores, sino que también algunas críticas, pues muchos usuarios de Internet se detenían a dejar comentarios negativos frente al hecho de que un influencer se prestara para vestirse diferente y abordara temas femeninos que en algunas ocasiones no son totalmente comprendidos por los hombres.