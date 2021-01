Christian Nodal celebra su cumpleaños con Belinda en medio de un momento complejo

"Qué difícil es celebrar la vida después de tanta muerte", escribió el cantante mexicano Christian Nodal unas horas antes de su 22 cumpleaños mientras comenzaba la celebración por primera vez de esta fecha junto a Belinda con dos grandes pasteles.

Nodal, nacido en 1999 en Caborca, en el noroccidental estado de Sonora, cumplió este lunes 22 años y lo celebró junto a su novia, la también cantante Belinda, con quien forma una de las parejas de las que más se habló en 2020.

Que difícil es celebrar la vida después de tanta muerte. — Nodal🌵 (@elnodal) January 10, 2021

Según mostró Belinda en su perfil de Instagram, preparó un evento a lo grande en el que hubo dos pasteles de cumpleaños decoradas con imágenes de sus animes favoritos: "Death Note" y "One Piece".

Publicidad

Aunque no sé sabe si la fiesta tuvo lugar en la casa de alguno de ellos o en otro espacio, la cantante se mostró muy ilusionada de poder celebrar el cumpleaños de su novio, a quien le lleva diez años y que está pasando por momentos complicados debido a la pandemia de coronavirus.

Cristina Nodal, madre del artista, publicó el domingo la noticia de que su tío Benny había fallecido a causa del COVID-19.

"Por siempre tu gran ejemplo de vida, alegría, lealtad y amor por la música vivirá en nosotros", escribió.

Además, la semana pasada falleció tras un tiroteo en Sonora el músico Brian Sugich, que era representado por la discográfica del padre de Nodal.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, el cumpleaños de Nodal fue muy especial por ser el primero que celebra junto a Belinda, a quien conoció en el concurso de talentos La Voz México.

Desde que confirmaron su relación en agosto de 2020, se convirtieron la pareja del año en México y siempre se mostraron muy unidos a pesar de los muchos rumores que fueron surgiendo sobre posibles peleas o rupturas.

Publicidad

Además, la pareja inicia el año con un nuevo miembro en la familia, un pequeño chihuahua llamado Cuatro que llegó pocos días después de que Belinda contase en redes sociales que había perdido a su perro Gizmo, que llevaba con ella 13 años.

Nodal dio el salto en 2016 con la canción "Adiós amor", que todavía sigue sonando en las radios y hogares mexicanos y estadounidenses.

A partir de entonces, sus siguientes canciones gozaron de gran reconocimiento y muy buenas posiciones en las listas de éxitos, tanto las que publicó como solista como las colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Ángela Aguilar o la banda Reik. EFE