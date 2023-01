Caso Rodrigo de Paul y su exesposa Camila Homs: todo sobre las supuestas amenazas contra él y Tini

Tras la polémica que ha surgido alrededor de la relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel , los medios argentinos han dado a conocer que el ahora campeón mundial interpuso una denuncia penal contra su expareja Camila Homs por hostigamiento y acoso contra él y la actriz.

Una de las periodistas del programa 'A la Tarde' (América) afirmó que supuestamente Tini tenía bloqueada a Camila de todas las redes sociales por el acoso cibernético al que se venía enfrentando la intérprete.

“Ella me dice que es real que ha sido bloqueada por la otra parte, pero al mismo tiempo no va a querer mostrar cuál fue el diálogo porque quedaría muy parada en ese ida y vuelta" dijo la periodista 'Ponchi'.

Por otro lado, los medios también dieron a conocer una fuerte pelea que tuvo la expareja de esposos, luego de que se filtraran unas supuestas conversiones de los dos, en las que la modelo lo amenazó y lanzó unas fuertes acusaciones en contra de su novia.

Todo esto habría iniciado, supuestamente, luego de que el jugador llegase de Qatar directamente a uno de los ensayos de la cantante y no a ver a sus hijos, lo que causó que la modelo publicara indirectas en sus redes sociales. De acuerdo a varios periodistas de Argentina, Camila les habría escrito bastante molesta apenas vio los videos y fotografías que se hicieron virales.

En otra parte de la conversación, Homs presuntamente afirma que la cantante ha estado involucrada con varios jugadores de la selección albiceleste.

esta es una parte nomas pero nos merecemos leerla todos🙏🏻 pic.twitter.com/iRKVtNVzAG — pablo⭐️⭐️⭐️ (@polmccarne) December 30, 2022

En medio de las polémicas, el padre de Camila, Horacio Homs, estuvo presente en el programa 'Nosotros a la mañana', en el que afirmó que su hija se encuentra muy bien en medio de la situación y que realmente no le importa las acusaciones de su exyerno.

"No tengo nada que decir, en verdad me tiene sin cuidado, de parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco… Rodrigo por supuesto no puso todo el texto completo porque saldría muy perjudicado", relató el padre de Camila.

EXCLUSIVO: La palabra de Horacio Homs, padre de la ex de Rodrigo De Paul. #NosotrosALaMañana pic.twitter.com/0nODo9DkUk — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) December 30, 2022

La modelo Camila Homs, quien se encuentra actualmente disfrutando de unas vacaciones junto a sus amigas en Punta del Este, se vio disfrutando de una tarde de fiesta, en la cual sus seguidores empezaron a nombrar y a burlarse de la cantante Tini y ella los apoyó mientras los grababa.

Cami Homs agitando al canto de "Tini se la come. Cami se la da" #LAM pic.twitter.com/Jvy3g5p0az — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 1, 2023

En el video se escucha a sus fans tararear “Tini se la come y Cami se la da” y en otra parte se nota cómo preguntan por el futbolista y ella responde "qué se vayan todos a la ... de su madre".

A pesar de toda la situación que se ha vivido en los últimos días, la pareja de novios Tini y Rodrigo pasaron juntos Año Nuevo rodeados de amigos y algunos familiares.