Campanas de boda: Freddy Guarín despierta rumores de compromiso con su pareja Pauleth Pastrana

El futbolista Freddy Guarín anda muy feliz con su actual novia, la veterinaria Pauleth Pastrana, no se sabe cómo ni cuándo exactamente se conoció la pareja, sin embargo, todo se supo tras una polémica que protagonizó el jugador hace más de un año después de un festejo familiar y en el que él se encontraba en presunto estado de embriaguez.

Publicidad



El exfutbolista de la Selección Colombia se encontraba en la ciudad de Cartagena en un lujoso restaurante acompañado de sus amigos y de su actual pareja, en medio de un en vivo por medio de su Instagram oficial. El deportista de 35 años departía con los suyos mientras respondía algunas preguntas de sus seguidores conectados en el live y en medio de risas Guarín expresó: " bueno pues, ya muchachos, está todo bien. Les mostré a mi muchacha, a mi mujer, a mi señora, a mi futura esposa, mi amiga. Ya está…"

Aunque la pareja no suele compartir fotos o vídeos juntos en sus redes sociales, dejan entrever que llevan una buena relación. La médica veterinaria respondió a varias preguntas de su seguidores y una de ellas llamó especialmente la atención de la mujer, pues le preguntaban el motivo para no subir fotos con su actual pareja "El amor se vive, no se comparte en esta época una publicación con o sin tu pareja es una declaración que alimenta la polémica" expresó la boyacense "No necesito exhibir mi relación" concluyó.

Publicidad



No es la primera vez que Guarín va al altar, pues estuvo casado con la bella venezolana Andreina Fiallo, con quien tiene su dos hijos mayores Daniel y Danna. La pareja se separó en el año 2017 y eventualmente inició una polémica relación con la modelo colombiana Sara Uribe, mamá de su hijo menor, Jacobo, con quien terminó su relación en el 2020 mientras se encontraban en China.