Camilo y Evaluna revelaron que han asistido a terapia de pareja en medio de su relación

La relación del cantante colombiano Camilo Echeverry con su esposa Evaluna Montaner , sin duda alguna es una de las más aclamadas por el amor y cariño que se expresan entre ellos y su público. Sin embargo, recientemente se conoció que los artistas han tenido que recurrir en algunos momentos a terapia, para ayudarles con la continuación de su vida juntos.

Fue para el programa ‘En la sala with Evaluna’ , dirigido por ella misma, en donde ambos confesaron cosas que han realizado para fortalecer su lazo sentimental. Además, contaron técnicas y consejos que ya habían hablado en los videos que solían hacer un par de años atrás, ‘Lunes de Camilo y Evaluna’.

Te puede interesar: Grammy, bebé y gira: Camilo Echeverry confesó por qué el 2021 fue todo un sueño

Dicho podcast funciona de la siguiente manera: cada semana, Evaluna tiene conversaciones muy personales con amigos, familia, y gente que admira para hablar de temas que son importantes para ella y la comunidad latina. En este episodio, la anfitriona invitó a su esposo, Camilo, a su sala para conversar del amor, de cómo piensan criar a ‘Indigo’ y compartieron anécdotas curiosas.

Publicidad



El video, que se encuentra en la cuenta de Youtube de la hermana de ‘Mau y Ricky’ , ya cuenta con más de las 500 mil reproducciones y 800 comentarios.

¿Cuáles son esos fragmentos claves según ellos para mejorar? Aquí te contamos algunos de los que mencionaron:

Mira también: ¡Mamá feliz! Evaluna presumió su pronunciado vientre posando en diminuto bikini

Conocer todo del otro

¿Cómo es eso?, la pareja lo denomina ‘luces y sombras’ y hace referencia a que deben conocer y saber llevar “las cosas buenas y malas; virtudes y defectos; victorias y derrotas“, puesto que nadie debería avergonzarse de mostrarse tal y como es.

La comunicación

La hija de Ricardo Montaner señaló que no se trata simplemente hablar todos los días, sino darle la posibilidad a su pareja de que puedan tratar cualquier tema con plena libertad:

“Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte'”, dijo.

Publicidad

Tiempo de calidad

El intérprete de ‘Favorito’ dio un ejemplo, porque generalmente ellos pasan mucho tiempo juntos, pero algunas es por cuestiones laborales, así que no pueden hacer algunos planes que son importantes para mantener ‘la llama de la relación’: “Es mirarnos a los ojos, de comunicación real, de conectarnos“, fue como lo explicó el artista colombiano.

Entre tanto, la futura crianza de su bebé y la relación entre las familias fueron otros de los temas hablados durante la emisión digital, mira el capítulo completo aquí: