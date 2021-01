Camilo Echeverry revela detalles de la conversación que tuvo con su padre sobre Evaluna

Camilo Echeverry continúa demostrando el gran amor que siente por su esposa. El artista ha sido reconocido entre el público por los especiales detalles que tiene con su pareja sentimental, pues aprovecha cualquier oportunidad para dejar en claro que la hija de Ricardo Montaner es un ser muy significativo en su vida. En esta ocasión el cantante enterneció a sus seguidores, tras referirse a una conversación que sostuvo con su padre sobre Evaluna Montaner .

Parece que el progenitor del músico está muy conforme con la relación amorosa que han construido Camilo y Evaluna y por este motivo se habría contactado con el artista. "Mi papá me llamó ayer a felicitarme por la mujer que había elegido para mi vida... y me pareció precioso, pero tuve que decirle que fue ella la que me eligió a mí", escribió el intérprete de 'Bebé' en su cuenta de Twitter y una lluvia de comentarios positivos cayó sobre él, ya que algunos navegantes de la red admiran el respeto y cariño que siente por su esposa.

"Muy afortunada quien tenga un hombre a su lado que la valore y demuestre tanto amor y ternura por ella", "Evaluna es demasiado afortunada de tenerte como esposo", "Felicitaciones Evaluna por haber elegido a alguien que te ama, te quiere, te cuida, te respeta, te honra y te valora, son personas maravillosas", comentaron algunos internautas. El trino del cantante fue furor en internet, ya que superó los 42.000 me gusta y tuvo más de 2.000 'retweets'.

Los seguidores de Camilo Echeverry también están emocionados por los lanzamientos musicales que anunció el artista a través de sus redes sociales. La figura pública aseguró que este lunes sorprenderá con nueva música y sus fans están en la tarea de descubrir cómo será su nueva canción, teniendo en cuenta las pistas que ha revelado recientemente en sus historias de Instagram.

Mi papá me llamó ayer a felicitarme por la mujer que había elegido para mi vida... Y me pareció precioso, pero tuve que decirle que fue ella la que me eligió a mí... — Camilo (@CamiloMusica) January 12, 2021